Borgo Vittoria, il quartiere della solidarietà: i commercianti organizzano l’asta benefica per i bisognosi

Un quartiere solidale, che dona, si mette in gioco e si organizza per dare una mano concreta alle persone meno fortunate. È tutto pronto per la prima “Asta di beneficienza” in Borgo Vittoria.

L’iniziativa, ideata dal gruppo Facebook “Io compro in Borgo Vittoria” è organizzata in collaborazione con l’associazione didattica culturale Keluro, si terrà nella giornata di domenica 23 febbraio, alle ore 15, in via Bibiana 98. Per l’Asta di beneficienza sono stati raccolti oltre 500 articoli donati sia dai commercianti che dai residenti. Il ricavato sarà devoluto alle persone bisognose del quartiere, che potranno effettuare gli acquisti all’interno dei negozi del Borgo.

L’evento, di fatto, ha una tripla valenza: quella benefica, quella di animare il commercio del quartiere e di sensibilizzare al riuso degli oggetti che per una persona potrebbero sembrare inutili ma che potrebbero invece far molto comodo al il vicino di casa con esigenze diverse.

Da qui, e dal grande cuore di chi vive e lavora in Borgo Vittoria, spiegato il successo dell’iniziativa: c’è chi ha donato vestiti, giochi, foto, prodotti, gioielli o indumenti. Chi se li aggiudicherà? Per scoprirlo bisogna partecipare all’Asta di beneficienza, il cui ingresso è gratuito. L’ennesimo evento organizzato da un gruppo di commercianti uscito dai social per far rivivere e animare il quartiere che amano: Borgo Vittoria.