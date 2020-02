Coronavirus, a Torino la protezione civile monta le tende da campo fuori dai pronto soccorso [FOTO e VIDEO]

Il Coronavirus tiene con il fiato sospeso i piemontesi. Dopo gli ultimi casi riscontrati e confermati dal centro di Unità di Crisi permanente, sono state alzate le misure precauzionali in tutta la Regione.

Negli ospedali è in corso l’allestimento di tende da campo davanti ai pronto soccorso per le attività pre-triade. A Torino il primo pronto soccorso in cui sono state avviate le operazioni di montaggio è il San Giovanni Bosco: nelle prossime ore, lavorando anche tutta la notte, gli uomini della protezione civile monteranno le strutture anche negli altri presidi ospedalieri della città.

A disporre la misura l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. L’obiettivo è quello di evitare che eventuali casi sospetti di contagio possano infettare i pazienti del pronto soccorso e che possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus.

In pratica, prima di entrare nel Pronto soccorso, in una tenda con un tavolo e strumentazioni mediche si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato. La tenda potrà ospitare quattro persone.

In attesa dell’allestimento, gli effetti delle misure precauzionali sono già tangibili: nelle sale d’attesa dei pronto soccorso può entrare una sola persona per paziente, non di più, proprio per evitare assembramenti.