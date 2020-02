Coronavirus, Torino ferma tutto lo sport: rinviata la gara tra granata e Parma. Si valuta sul Carnevale di Ivrea. Il basket gioca

Torino ferma tutto lo sport. E' arrivata in questi minuti l'ordinanza emessa dalla sindaca Chiara Appendino, che alla luce delle crescenti positività al Coronavirus e della necessità di capire l'evoluzione della questione dispone "la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico, di ogni ordine e grado programmate per la giornata odierna, a titolo precauzionale e in attesa di comprendere l'evoluzione del fenomeno".



Anche Torino-Parma dunque viene rinviata a data da destinarsi. Dopo la decisione di ieri che riguardava le partite di serie A in Lombardia e Veneto (Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria), anche all'ombra della Mole si sospende la competizione del massimo campionato italiano. Una notizia che arriva proprio pochi minuti prima che il basket maschile scendesse in campo: al Pala Gianni Asti la partita della Reale Mutua è proseguita regolarmente, essendo cominciata alle 12 e dunque prima delle 12.30.

Intanto, in corso il vertice istituzionale per l'emergenza Coronavirus in corso nella sede torinese della Protezione civile che deciderà a breve anche se prendere provvedimenti sul Carnevale di Ivrea, in corso di svolgimento nella città eporediese. "Ci dispiace per i disagi creati soprattutto ai tifosi, ma era una misura indispensabile".

E' di ieri la notizia della presenza del primo contagio in città: un 40enne che avrebbe avuto contatti con il focolaio di Codogno.