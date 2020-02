Un murales a Torino per ricordare Leo, la mamma:"Stefano amava la vita" [FOTO]

La scritta " Dov'è Abele il fratello tuo ", con il viso sorridente di Stefano Leo . È stato ufficialmente inaugurato oggi, a distanza di un anno dalla sua morte, il murales dedicato al 33enne biellese ucciso in lungo Po Machiavelli .

Era il 23 febbraio 2019 quando Leo morì, dopo essere stato accoltellato alla gola da Said Mechaquat , mentre stava andando al lavoro. L'assassino si è consegnato un mese dopo ai carabinieri, confessando l'omicidio di Stefano, ucciso "perché era troppo felice".

A distanza di un anno sul lungo Po Machiavelli si è svolta una cerimonia di ricordo. In cima alla scalinata, all'incrocio con corso San Maurizio, è stato piantato un ciliegio. Alla base della gradinata un murales che rappresenta in bianco e nero il volto sorridente di Leo, circondato da graffiti colorati: l'opera è stata disegnata su una stele già esistente, in accordo con l'artista che l'aveva realizzata.