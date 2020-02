Giovedì 27 febbraio “Ira” per la terza replica a Torino

Dopo essere stato proiettato praticamente in tutte le regioni d’Italia, “Ira”, il terzo lungometraggio del regista Mauro Russo Rouge, ideatore e direttore artistico del Torino Underground Cinefest, ritorna per la terza volta Torino, dopo il sold out del 17 gennaio scorso. Infatti giovedì 27 febbraio 2020, alle ore 20.30, il film sarà nuovamente proiettato presso il CineTeatro Baretti, sito in via Baretti, 4, alla presenza del produttore esecutivo, Annunziato Gentiluomo.

Il film “Ira” è stato selezionato al 42° Denver Film Festival, al 36° Festival del Cine de Bogotà e al 17° Ravenna Nightmare Film Fest.

Racconta l’incontro di un ragazzo e una ragazza. Lui lavora ai mercati, lei invece è una prostituta di strada. Tra i due nasce una fortissima complicità. Sullo sfondo, una metropoli fatiscente e desolata. Nello sviluppo della storia, i due protagonisti crescono e si evolvono, portando a un finale assolutamente inaspettato che sancisce la loro libertà.

“Ira” è un film indipendente realizzato con attori presi dalla strada, catapultati in un processo creativo poco ortodosso e sperimentale. Il regista li ha pedinati costantemente per settimane cercando di carpire situazioni reali, senza filtri. Si è introdotto all’interno di luoghi in cui il film è ambientato, in modo furtivo, con una troupe ridotta e con la volontà di filmare la verità dei due protagonisti e di coloro che li circondano.

Coprodotto dalle associazioni ArtInMovimento e Systemout e distribuito da Mescalito Film, è stato realizzato senza l’ausilio di una sceneggiatura.

““Ira” è fondamentalmente una storia d’amore e tra i primi tre lavori è quello a cui sono più legato. Mi auguro di riuscire a far breccia nel pubblico che chiaramente deve essere amante del genere indie perché “Ira” ne è un’espressione nel suo essere forte, profondamente reale e intenso. Sono sicuro che Torino, la mia città, continuerà a rispondere con forza ed entusiasmo”, precisa Mauro Russo Rouge.