Il Coronavirus blocca la programmazione di Seeyousound a Torino

A tre giorni dall’inizio della VI edizione di Seeyousound, il festival internazionale di film a tema musicale, a Torino, l'associazione organizzatrice ha comunicato questa sera la sospensione dell'evento. E' quanto stabilito dall'ordinanza odierna del Ministero della Salute con la Regione Piemonte per la gestione del Coronavirus, che viete lo svolgimento di manifestazioni ludiche, sportive e di pubblico spettacolo in luoghi pubblici e privati, chiusi e all'aperto.

La kermesse si è aperta lo scorso venerdì con il regista britannico Julien Temple come ospite d'onore, e avrebbe dovuto essere ospitata al Cinema Massimo fino a domenica 1° marzo.

"Non nascondiamo - hanno commentato gli organizzatori in un post su Facebook - che questa improvvisa decisione ha fortemente destabilizzato l’intera manifestazione e la nostra organizzazione. Ciò compromette il duro lavoro fatto in questi anni per potervi proporre un programma sempre più ricco e sempre più di qualità, lasciando parecchie ombre sul nostro futuro".

"In questo momento" - concludono - non abbiamo altre parole per commentare tutto ciò se non ringraziare ogni singolo spettatore che ha atteso l’inizio del festival e ha partecipato in questi giorni alle proiezioni con entusiasmo, grande affetto ed enorme interesse. Oggi più di qualunque altro giorno abbiamo bisogno di voi e vi chiediamo di rimanerci vicini e dimostrarci di continuare a credere a un festival di tutti, per tutti".

Aggiornamenti su eventuali riprese della programmazione saranno rese note non appena disponibili.