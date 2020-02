Lay: raccontiamo le sensazioni dei personaggi che vivono quotidianamente la vita

I Lay sono tre amici, Federica Fumarola - Francesco Musso - Mattia Cerrato, che hanno deciso di mettere su una band dopo aver avuto altre esperienze con altri gruppi. Si definiscono un power trio in parti uguali perché ognuno di loro collabora con gli altri alla nascita dei pezzi. Raccontano in lingua inglese, ispirandosi a gruppi che amano come i Sonic Youth, la vita quotidiana e i personaggi che la vivono. Un anno fa anno pubblicato il loro primo EP omonimo Lay, al momento sono al lavoro per creare nuovi brani.

Come si sono formati i Lay e perché si chiamano così?

I Lay prima di suonare nella stessa band erano amici e lo sono ancora, ovviamente. Avevamo già tutti delle esperienze in altri gruppi. Federica e Cecco avevano già suonato insieme in una cover band dei Pixies, ma dopo aver imparato praticamente tutte le canzoni di Come On Pilgrim, Surfer Rosa, Doolittle e Bossanova avevamo voglia di provare qualcosa di diverso, mentre Mattia aveva già scritto alcuni pezzi e cercava qualcuno con cui suonarli.

É nato tutto molto spontaneamente. Abbiamo scelto il nome Lay perchè breve, facile da ricordare e per giocare con l'assonanza con il "lei" italiano, visto che nel gruppo c'è anche una componente femminile.

Vi definite un power trio in parti uguali, come si raggiunge l’equilibrio tra tre diversi componenti?

Quando scriviamo un nuovo pezzo di solito uno di noi si presenta nella cantina in cui proviamo con un'idea, oppure iniziamo a improvvisare registrando quello che viene fuori e scegliendo le parti migliori. In entrambi i casi lavoriamo tutti e tre insieme sulle parti di basso, batteria, chitarra e sulle linee vocali e cerchiamo sempre di arrivare a dei compromessi che stiano bene a tutti.

Come nasce un vostro testo?

Non possiamo definirci esattamente dei cantautori. I nostri testi nascono generalmente dopo aver scritto la parte strumentale e dopo vari tentativi di mugugni incomprensibili al microfono. Cerchiamo di usare la voce come se fosse un quarto strumento, focalizzandoci molto sui suoni. Altre volte immaginiamo delle storie di vita quotidiana, ad esempio in "Worm" l'imbarazzo che potrebbe provare un adolescente all'idea di doversi spogliare per andare in piscina con i suoi amici, e cerchiamo di descrive le sensazioni dei personaggi.

Solo alla fine cerchiamo di capire se il testo che abbiamo scritto abbia un senso.

I vostri testi sono in inglese, scelta data dalla voglia di internazionalità o di nicchia?

Riallacciandoci a quello che dicevamo prima, la scelta di cantare in inglese è dettata soprattutto dal fatto di adattare i suoni della voce alla musica. Ascoltiamo tantissima musica americana e inglese e forse sono dei suoni a cui siamo più abituati e che ci piacciono di più.

Un anno fa è uscito il vostro primo EP omonimo, cosa racconta all’ascoltatore?

Nel nostro primo EP "LAY" sono raccolti i primissimi pezzi che abbiamo scritto. É un biglietto di presentazione. Volevamo incidere un disco che piacesse alla gente che ascolta la stessa musica che ascoltiamo noi (Sonic Youth, Pavement, Slowdive, ecc) e dire "Hei ciao, anche a Torino c'è della gente che suona della roba che, forse, vi potrebbe piacere".

La vostra Torino musicale e non.

Torino è la nostra casa. Cerchiamo di tenere la scena viva e di frequentare il più possibile tutti i posti in cui è ancora data la possibilità a band emergenti di esibirsi come: Magazzino sul Po, BlahBlah, Circolo Sud, Ziggy Club, Spazio211, solo per citarne alcuni. Abbiamo anche suonato per i ragazzi di Citophono che organizzano concerti in casa con band che ci piacciono molto.

Abbiamo notato negli ultimi anni una moria di locali in cui si faceva musica e si organizzavano serate, l'ultimo che ha chiuso è stato il SAMO, e di questo siamo molto dispiaciuti. Per il resto cerchiamo di far conciliare una vita reale molto da vecchi (lavoriamo tutti, facciamo le cene e la spesa al mercato) e la vita che vorremmo fare ancora molto da giovani (suonando e andando alle serate).

News, live in programma, appuntamenti.

Dopo esserci esibiti un po' in giro negli ultimi due anni, abbiamo deciso di lavorare a nuovi pezzi e magari far uscire un altro EP. Per il momento non abbiamo live in programma ma stiamo cercando di organizzare delle date fuori da Torino.

Info su https://www.facebook.com/laytorino/