Coronavirus, a Torino supermercati presi d’assalto domenica sera. Stamattina situazione più tranquilla [FOTO]

Il Coronavirus crea la psicosi a Torino. Entrare la domenica sera in uno dei tanti market oramai aperti in città e recarsi in determinati reparti vuol dire trovarsi nel bel mezzo di quello che assomiglia più a un set di un film ambientato in tempi di guerra, quando i punti vendita venivano presi d’assalto per la paura delle persone di rimanere senza prodotti, che a un normale supemercato.

Tra le corsie tante persone si muovono con la mascherina, altre cercano freneticamente articoli e cercano di limitare i contatti. La parola sulla bocca di tutti viene pronunciata a denti stretti. “Coronavirus”. Nonostante i casi registrati in Piemonte siano scesi da sei a tre, in molti, forse a causa delle misure drastiche prese dalle autorità, si sono spaventati e temendo “giorni difficili” hanno letteralmente preso d’assalto i supermercati.

I risultati? Scaffali svuotati, soprattutto laddove di solito trovano spazio prodotti a lunga conservazione o igienizzanti. Trovare del riso o della pasta non è così semplice, per non parlare di prodotti in scatola, pelati, fagioli o sughi pronti. Articoli a basso costo, in grado di durare a lungo. Richiestissima anche l’acqua, le cui casse sembrano essere scomparse dai tanti supermercati della città.

Il prodotto più ambito è però l’amuchina, che come tanti igienizzanti viene considerata fondamentale per una corretta pulizia delle mani. Trovarla, oggi, è pressoché un’impresa e online i prezzi sono saliti alle stelle.