La diocesi di Pinerolo sospende tutte le attività pubbliche e le messe fino al 29 febbraio

In attenta sintonia con quanto disposto dalle autorità regionali e come misura sanitaria precauzionale nei confronti del diffondersi del corona virus anche nella nostra Regione, il vescovo di Pinerolo ha rese note alcune disposizioni.

Per la settimana dal 24 febbraio al 29 febbraio sono sospese in tutte le parrocchie le attività pastorali che prevedano la presenza di gruppi di persone, in particolare sono sospese le attività del catechismo e quelle di ogni oratorio;

Sono anche sospese tutte le attività pubbliche a livello di uffici di curia e a livello di diocesi. In seguito alla precisazione della Regione pervenuta circa le “manifestazioni religiose” sono sospese tutte le celebrazioni religiose compresa la s. Messa con concorso di popolo, fino a sabato 29 febbraio compreso. Si possono celebrare i funerali e i matrimoni, ma soltanto in forma rigorosamente privata (salvo il Sindaco del territorio disponga diversamente).

Per quanto riguarda il mercoledì delle Ceneri si sospenda la celebrazione.

La celebrazione della Messa con imposizione delle Ceneri sia spostata a domenica 1 Marzo, salvo nuove indicazioni che potranno essere date successivamente.