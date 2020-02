Castello di Rivoli, salta l'inaugurazione della mostra. Ma la conferenza è in live streaming

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, in ottemperanza ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti con l’Ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute e della Regione Piemonte in materia di gestione dell’emergenza sanitaria, ha disposto l’annullamento dell’inaugurazione della mostra "Di fronte al collezionista. La collezione di Uli Sigg di arte contemporanea cinese" prevista per oggi, nonché la chiusura del Museo fino al 29 febbraio.

Tuttavia alle ore 17 sarà possibile seguire in live streaming l’incontro al quale parteciperanno il collezionista Uli Sigg, il Direttore del Museo Carolyn Christov-Bakargiev, il critico d’arte de "La Stampa" Giulia Zonca, il Capo Curatore del Museo e curatore della mostra Marcella Beccaria e l’artista Ai Weiwei.

Per seguire la diretta streaming https://www.youtube.com/watch?v=I6IOssTVXqs