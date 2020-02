Iren si conferma fornitore di energia elettrica della pubblica amministrazione del Nord Ovest

Il Gruppo Iren, attraverso la controllata Iren Mercato attiva sul territorio nazionale nella commercializzazione di energia elettrica, gas, calore e servizi, si conferma anche per il 2020 come fornitore di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni del Nord Ovest aggiudicandosi nuovamente il Lotto 1 della Gara Consip EE17 per un volume ed un fatturato stimati di oltre 550 GWh e circa 110 Milioni.

Tale Lotto attivato il 24 febbraio 2020 permette alle Pubbliche Amministrazioni di Piemonte e Val d’Aosta di approvvigionarsi sia a prezzi fissi sia a prezzi variabili legati al prezzo “spot” dell’energia nella borsa elettrica e, grazie anche agli asset produttivi da fonte rinnovabile del Gruppo, dare forza e sostanza alle proprie politiche di sostenibilità acquistando energia “100% verde” certificata.

Iren Mercato ha infatti stipulato con Consip una convenzione della durata di 12 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, potendo dare seguito agli ordinativi delle Pubbliche Amministrazioni fino ad esaurimento del tetto massimo di energia previsto dalla convenzione.

Questo risultato si colloca in un più ampio disegno del Gruppo Iren, in totale sintonia con la vision del piano strategico, nel quale si fondono alcuni principi base come la centralità del cliente, la sostenibilità e la digitalizzazione.