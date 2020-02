Salta l'attesissimo concerto di Branduardi al Teatro Colosseo di Torino

Gli spettacoli in programma al Teatro Colosseo di Torino dal 24 febbraio al 1° marzo sono rinviati o annullati in osservanza all’ordinanza del Ministro della Salute e d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19.

In particolare, il concerto di Angelo Branduardi previsto per mercoledì 26 febbraio verrà riprogrammato e i biglietti saranno validi per un nuovo appuntamento, che il Teatro auspica di poter comunicare "il prima possibile".

Il Maestro sta festeggiando i suoi 50 anni di musica con il tour europeo "Il cammino dell'anima": un concerto visionario, sinfonico e spirituale, che dopo la mancata tappa torinese, sarebbe dovuto approdare a Padova e poi Napoli, per terminare il 2 luglio a Fiesole.

Per gli impegni precedentemente fissati, invece, il musical “Pinocchio reloaded” previsto il 29 febbraio e il 1° marzo è annullato per questa stagione.



I biglietti saranno rimborsati a seconda delle modalità di acquisto al botteghino del Teatro o presso il vettore che ha emesso il titolo di ingresso.

Per ulteriori informazioni il pubblico può scrivere a info@teatrocolosseo.it o telefonare da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.00 alle 19.00 ai numeri 011 6698034 e 011 6505195.