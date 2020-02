Coronavirus, Appendino: ”In Piemonte tre casi accertati, non sono aumentati: buona notizia”

“I casi accertati di Coronavirus in Piemonte sono tre, uno a Torino e due a Cumiana: non sono aumentanti e questo è una buona notizia”. Ad annunciarlo è la sindaca Chiara Appendino in Sala Rossa, durante la richiesta di comunicazioni sull’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia ed il resto del mondo.

“Per tre persone positive, – ha continuato la prima cittadina – ce ne sono molte che si sono sottoposte al tampone e sono risultate negative: fin dai primi segnali in Lombardia e Veneto, tutte le istituzioni piemontesi si sono attivate per dare risposte. Tutte le forze possibili si sono concentrate nell’affrontare il Coronavirus”.

La sindaca ha poi voluto lanciare un appello a non “saccheggiare” i negozi, come accaduto soprattutto ieri. “Le attività commerciali – ha spiegato - continuano a lavorare, quindi non c’è necessità di fare scorta alimentari”. Sulle misure messe in atto nel trasporto pubblico Appendino ha precisato che nella metro di Torino “è stato implementato lo scambio d’aria con il circuito esterno”. “I mezzi pubblici – ha aggiunto - funzionano e funzioneranno tranquillamente”.

Per domani mattina è convocata un’altra riunione in Prefettura, con le categorie economiche. “Ci auguriamo – ha proseguito la sindaca - che la situazione possa tornare alla normalità: l’appello ai cittadini è di astenersi da comportamenti impulsivi, dettati dal panico, e rivolgersi alle persone deputate”. “Solo con la razionalità, e le giuste misure indicate dal governo, si può affrontare un momento di crisi ed emergenza che esiste e c’è” ha concluso la sindaca.