Coronavirus, Grimaldi (LUV): "Mettiamo in quarantena le polemiche"

Questa mattina nella IV Commissione sanità del Consiglio regionale del Piemonte, il Presidente della Regione, Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità, Luigi Icardi hanno fatto il punto della situazione.

“È stata una seduta informativa, utile a fare il punto della situazione e a stabilire i lavori dei prossimi giorni” – commenta a caldo il Capogruppo di LUV, Marco Grimaldi. “In una situazione come questa” – prosegue il Consigliere – “è utile capire bene come stiano realmente cose nella Regione: per dissipare i dubbi dei cittadini, questa pronta convocazione in Commissione è stata l'occasione per preparare i lavori dell'incontro in Prefettura di oggi, per chiarire a tutti i Sindaci il contenuto dell'ordinanza emanata ieri sera dal Ministero della Sanità e dal Presidente della Regione”.

La riunione dei capigruppo è stata convocata in via permanente per tutta la settimana, per garantire il confronto a tutti i gruppi del Consiglio e una pronta e costante informazione .

“In questo contesto” – prosegue Grimaldi – “tutte le forze politiche devono fare il massimo per non generare polemiche che potrebbero creare confusione; per questo motivo abbiamo dato la nostra piena disponibilità a sostenere le azioni che la Regione e il Ministero della Sanità riterranno utile intraprendere per gestire al meglio la situazione legata al Coronavirus e – aggiunge Grimaldi – ci appelliamo affinchè tutti e tutte mantengano i toni coerenti con l’attuale reale situazione piemontese, al fine di contribuire a non generare allarmismo oggi ingiustificato”.

In questo momento infatti, in tutto il Piemonte i casi dimostrati di pazienti positivi al Coronavirus sono tre. "Cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro Servizio Sanitario pubblico e tutti gli operatori che stanno lavorando senza sosta da ieri: è anche per questo motivo che lo difendiamo tutti i giorni dell'anno".

L'appello di Grimaldi è stato condiviso da Francesca Frediani e dal gruppo regionale M5S: "In questo momento difficile per la nostra Regione e per buona parte del Paese è necessario evitare le polemiche e lavorare tutti insieme per i cittadini. Bene la convocazione permanente dei capigruppo in Consiglio regionale. Un segnale importante che va nella giusta direzione di garantire la corretta diffusione delle informazioni ed evitare inutili allarmismi".

"Vogliamo inoltre esprimere la nostra riconoscenza nei confronti di medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari che in queste ore stanno facendo il possibile e l’impossibile".