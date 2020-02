Nursind Piemonte: "Non è possibile gestire l'emergenza Coronavirus senza risorse alle aziende sanitarie"

"È evidente già dalle prime ore di questa mattina che non è possibile gestire l'emergenza senza risorse da destinare alle aziende sanitarie". Lo dichiara il segretario regionale Nursind Piemonte Francesco Coppolella, in riferimento alla psicosi per il Coronavirus in Piemonte.

"Risorse economiche atte a garantire il personale necessario per intraprendere tutte le iniziative utili del momento oltre che la continuità assistenziale. Il sistema non regge se pensiamo si poter fare tutto con le stesse risorse. La coperta era già corta e si rischia di scoprirsi completamente. Ci aspettiamo che la Regione si attivi immediatamente. Non bastano impegno e professionalità. Gli infermieri non si sottrarranno come sempre al lavoro e al sacrificio ma si aspettano responsabilità anche da chi governa oggi più che mai".

"In un momento come questo, è giusto chiedere di sospendere ferie e congedi ma è doveroso investire risorse perché siano entrambi le parti ad assumersi responsabilità riconoscendo agli infermieri la loro professionalità e disponibilità".