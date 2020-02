Sospesa la programmazione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese

Anche la programmazione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese è sospesa per tutta la settimana, fino a sabato 29 marzo, in osservanza di quanto stabilito dell’Ordinanza n. 1 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte, concernente «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019», che decreta la «Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa»,

Lo spettacolo "Sulla morte senza esagerare", previsto per giovedì 27 febbraio, è stato rimandato quindi in data da destinarsi.