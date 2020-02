Teatro Stabile, spettacoli annullati per l'allarme Coronavirus: rimborso dei biglietti in segreteria

La Presidenza e la Direzione del Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, in adempimento all’ordinanza n. 1 emanata il 23 febbraio 2020 dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per contrastare la diffusione del Coronavirus (COVID-2019), comunicano l’annullamento di tutte le attività programmate da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo 2020.

In particolare:

-al Teatro Gobetti vengono rinviate le recite dello spettacolo RADIO CLANDESTINA e non si terrà il relativo incontro di Retroscena con Ascanio Celestini programmato il 26 febbraio, alle ore 17.30. Le recite di RADIO CLANDESTINA sono state riprogrammate dall’1 al 6 giugno 2020, sempre al Teatro Gobetti.

È inoltre annullata la proiezione del documentario IN VIAGGIO CON LUCA prevista martedì 25 febbraio, alle ore 18.30, al Cinema Massimo, per commemorare il quinto anniversario della scomparsa di Luca Ronconi.

Resta invariato l’orario di apertura della Biglietteria del Teatro Gobetti per eventuali sostituzione o rimborso dei biglietti, mentre rimarrà chiusa la Biglietteria del Teatro Carignano. Per informazioni contattare la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino | Teatro Gobetti (Via Rossini 8, Torino), dal martedì al sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Domenica e lunedì riposo. Telefono: 0039 011 5169555. Numero verde: 800235333. Email: biglietteria@teatrostabiletorino.it – info@teatrostabiletorino.it. www.teatrostabiletorino.it