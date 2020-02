Veicoli elettrici: patto tra Politecnico e Dayco per progettare il motore di domani

Se l'auto del domani diventerà realtà - elettrica ed ecosostenibile - una porzione di merito sarà anche torinese. E' stato infatti siglato nei giorni scorsi il patto tra Politecnico di Torino e Dayco , gruppo leader mondiale nella progettazione, produzione e fornitura di prodotti per motori nel settore automobilistico, industriale e dei ricambi, che hanno ampliato la loro collaborazione con l'obiettivo di sviluppare sistemi elettrici ibridi per i produttori di veicoli di tutto il mondo. L’accordo è stato siglato venerdì 21 febbraio 2020, con una cerimonia presso gli uffici di Dayco Europe a San Bernardo di Ivrea, dal Rettore del Politecnico, Guido Saracco , e dal CEO di Dayco, Joel Wiegert .

L’obiettivo dell’accordo tra Dayco e Politecnico è quello di fare ricerca sull’ibridazione dei sistemi e di sviluppare le innovazioni tecnologiche necessarie a supporto dei produttori di veicoli, affinché possano affrontare la transizione in maniera efficiente, pratica e sostenibile. La combinazione della ricerca del Politecnico sullo sviluppo di soluzioni per sistemi ibridi con la specializzazione e le competenze tecniche di Dayco riunisce gli elementi chiave per la riuscita di questi cruciali avanzamenti tecnologici.