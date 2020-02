Coronavirus, il progetto Lego® Creator Expert sarà trasmesso in diretta Facebook

Dopo un'attenta analisi dell'attuale situazione correlata ai recenti sviluppi sulla diffusione del Coronavirus, gli organizzatori hanno deciso di modificare le modalità della manifestazione prevista presso il Museo dell’Automobile fornendo una soluzione alternativa di altrettanto rilievo.

Lo svelamento del progetto LEGO® Creator Expert sarà trasmesso in diretta Facebook e potrai seguirlo comodamente dal tuo computer. Camillo Mazzola (Marketing Director LEGO Italia), Cristiano Fiorio (Head of Brand Marketing Communication FCA EMEA Region)con Federica Masolin e Fabio Tavelli, presenteranno in live streaming l’anteprima mondiale del nuovo progetto LEGO Creator Expert.

Avrai la possibilità di scoprire il nuovo modello della Fiat 500, simbolo della tradizione automobilistica italiana, sulla pagina Facebook di LEGO Italia.