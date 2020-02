Parole in movimento, dal 27 febbraio nuova iniziativa dei taxisti torinesi

Si intitola "Parole in movimento. Un viaggio per riflettere sulla nostra idea ditempo" la nuova iniziativa organizzata dai taxisti torinesi.

Dal 27 al 29 febbraio 30 taxi torinesi proporranno l’evento“Parole in Movimento”

ispirato alla poesia “Time is” di Henry Van Dyke. Il progetto nasce da un’idea di Luca Mattio, per riflettere sull’uso del tempo nella contemporaneità. I taxi esporranno esternamente la scritta “…il tempo non è” ed internamente

il testo della poesia, in lingua originale, e nella sua traduzione italiana.

Le foto dell’evento saranno visibili sulla pagina Instagram di Art in Taxi.



Tecniche usate: Applicazione stencil terre colorate/nerofumo.

Stampa su foglio A4 Fronte/Retro plastificato

Contatti: artintaxi@gmail.com / +39.347.7079275

#artintaxi



L'inaugurazione è prevista per giovedì 27 febbraio, dalle ore 9 alle 13, nell'area

Posteggio taxi di Porta Nuova, lato via Sacchi.