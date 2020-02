Nel 2022 il terminal bus "trasloca" dal PalaGiustizia di Torino a Rebaudengo

Nel 2022 il capolinea dei bus dovrebbe lasciare la zona davanti al Tribunale di Torino, per trasferirsi alla stazione Rebaudengo. I lavori di costruzione di quest’ultima infrastruttura inizieranno “entro il 2020, con una durata prevista di circa 18 mesi”.

Ad annunciarlo ieri in Consiglio Comunale l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra, in risposta ad un’interpellanza del capogruppo di Forza Italia Osvaldo Napoli. Come spiegato dall’esponente azzurro l’attuale terminale degli autobus in corso Vittorio Emanuele II 131 - base di partenza per la FlixBus e anche alcuni mezzi della Gtt – è “senza pensiline”.

“La mancata presenza di una struttura – ha spiegato Napoli - crea disagi alla cittadinanza: in caso di maltempo e forti piogge i cittadini sono costretti a trovare riparo sotto la tettoia di un piccolo chiosco che si trova vicino alle fermate”. Da qui la richiesta del capogruppo di Forza Italia delle tempistiche di installazione delle tettoie.

Lapietra ha chiarito che l’attuale terminal bus davanti al PalaGiustizia di Torino “verrà ricollocato presso la stazione Reabudengo, sul passante ferroviario, nella zona nord della città”. L’infilata di autobus troverà spazio in un ex capannone industriale un tempo sede dell’azienda irlandese Mastertaste, che produceva aromi alimentari.

Da qui la decisione di Gtt di non effettuare nuovi interventi per “ricollocare le pensiline delle fermate attualmente sprovviste”. “Per ovviare ai disagi segnalati si suggerisce di utilizzare temporaneamente l’area coperta della tettoia situata tra le biglietterie” ha concluso l’assessore ai Trasporti.