Champions League, nonostante l'allerta coronavirus tifosi della Juve stasera sugli spalti dello stadio di Lione

Il ministro francese della Salute Olivier Véran ha confermato oggi che i tifosi della Juventus potranno partecipare questa sera alla partita di Champions League in programma a Lione nonostante l'allerta coronavirus.

"Non è il caso di impedire a queste persone di recarsi ad una partita di calcio. Ricordo inoltre che i tifosi italiani saranno in una tribuna a loro destinata", ha dichiarato il ministro, aggiungendo che "non ci sono malati accertati nella regione Piemonte e Torino si trova a 200 km dalle cosiddette zone a rischio italiane".

"Stasera attendiamo a Lione circa 3.000 tifosi che provengono dalla regione Piemonte e che vengono da Torino. Non ci sono dati scientifici, medici, epidemiologici. E' una decisione che si basa sulla concertazione degli esperti e approvata dalla direzione generale della Salute", ha garantito l'esponente del governo, mentre in Francia si moltiplicano le polemiche per la gestione del coronavirus.