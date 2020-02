Coronavirus, rischiano di slittare i concorsi del Comune di Torino al Pala Ruffini

Il Coronavirus rischia di far slittare i concorsi del Comune di Torino. Il 10, 11 e 12 marzo - presso il PalaRuffini- sono previste le prove di pre-selezione per 100 posti da istruttore amministrativo, per i quali sono arrivate 14 mila domande.

A catena rischia anche di slittare il concorso per 12 posti da dirigente amministrativo, di cui sei riservato a personale interno. La prova preselettiva per gli oltre 1.050 candidati è fissata il 25 marzo, sempre al PalaRuffini, ma potrebbe essere posticipate in base alle ultime disposizioni per il coronavirus.