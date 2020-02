Coronavirus: a Rivoli un altro tentativo di truffa, ma due donne mettono in fuga il finto addetto dell'Asl

Grave tentativo di truffa, ieri a Rivoli, ancora una volta cercando di sfruttare i timori e le incertezze sul Coronavirus. Vittima, una donna di 72 anni che è stata avvicinata da un 40enne mentre stava tornando a casa.

Erano circa le 13 quando l'uomo - ben vestito e con una valigetta con sé, proprio lo stesso modus operandi riscontrato anche in un caso delle scorse ore, a San Salvario, sventato dalla badante di un anziano - l'ha raggiunta mentre stava aprendo la porta di casa.



L’uomo faceva finta di suonare ai citofoni. La signora gli ha chiesto chi stesse cercando in particolare e il malintenzionato ha risposto di essere stato inviato dall’Asl con il compito di disinfestare il condominio per prevenire il contagio e la diffusione del Coronavirus. Ha aggiunto che l’indomani mattina sarebbe tornato, insieme ad altri colleghi, munito di camice bianco, per sottoporre tutti i residenti dello stabile a tampone. A quel punto l’uomo ha chiesto il nome all’anziana che però, insospettitasi, non glielo ha fornito e gli ha chiesto di allontanarsi dal palazzo.





Un’altra donna che abita nello stesso condominio e che ha assistito alla scena ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Polizia di Rivoli. Il truffatore, però, aveva già fatto perdere le proprie tracce.