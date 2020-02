Diavoli: la serie TV in arrivo su Sky ad Aprile

I tentativi di Sky di elevare la fiction italiana si stanno dimostrando davvero al di sopra di ogni aspettativa ed il seguito, sia italiano che internazionale, ne è prova lampante. Dopo Gomorra, The Young Pope, The New Pope e ZeroZeroZero, ci si prepara all’avvio di Diavoli che sarà su Sky a partire da aprile. La serie tv Diavoli è tratta dall’avvincente romanzo di successo omonimo a opera di Guido Maria Brera (non a caso chiamato “il mago della finanza”) ed è girata fra Londra e Roma.

Si tratta di un thriller che porta lo spettatore all’interno delle dinamiche della finanza mondiale fra intrighi, giochi, sotterfugi, lotte per il potere. A rendere la serie interessante è anche un cast d’eccellenza che vede tre bellissimi come Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

Trama della serie tv Diavoli su Sky Atlantic

La vicenda narra di un ambizioso Head of Trading, Massimo Ruggero interpretato da Borghi, che lavora in uno dei più importanti istituti bancari del mondo. Fattosi da sé, proveniente da una famiglia umile il giovane fa carriera nell’Olimpo della finanza, sotto l’ala del suo mentore Dominic Morgan (Patrick Dempsey), CEO della medesima banca e uno dei più importanti uomini della finanza internazionale. La storia si complica e si anima dal momento che Ruggero si trova coinvolto in un’oscura vicenda dov’è coinvolto Dominic.

Nonostante il profondo legame fra le due figure gli interessi del secondo, che rischiano di dare il via ad una vera e propria guerra finanziaria di portata mondiale, danno vita ad un confronto pericoloso. Delicata la posizione del giovane che dovrà decidere da che parte schierarsi: con l’uomo a cui deve tutto o con la parte del giusto?

Perché non perdersi questa serie Tv

La fiction italiana è molto tornata di moda ultimamente e il successo delle ultime serie lanciate da Sky lo dimostrano. Mediamente gli ascolti sono stati di circa 4 milioni e mezzo, un risultato davvero straordinario targato Sky e Lux Vide e non si tratta solo di un pubblico italiano, ma anche e, anzi, soprattutto internazionale. Creare una fiction richiede un grande investimento, ma lo sfruttamento e la resa del prodotto poi sono veramente massimi. Il grande successo è dovuto anche al fatto che oggi come oggi non ci sono più grandi format che intrattengono e quindi le fiction hanno, diciamo, il via libera.

La serie tv Diavoli si colloca alla perfezione in questo ciclone appassionante che sono le serie tv Sky di stampo italiano. Si tratta di 10 episodi che fanno tenere il fiato sospeso e che non hanno nulla ma proprio nulla di lasciato al caso che possa far sorgere in qualcuno alcun dubbio. L’autore stesso del romanzo da cui la vicenda è tratta contribuisce alla realizzazione della serie per mantenere elevato il livello di contenuto e per far sì che la serie resti convincente. Dopotutto il tema finanziario non è semplice e per Sky Italia è una sfida ambiziosa, visto che esso è stato sino ad oggi poco esplorato.