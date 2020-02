Oltre 23 mila euro di manutenzione ordinaria per le panchine di Mirafiori e Santa Rita

Sono circa 225 le assi di panchine sostituite nei quartieri di Mirafiori e Santa Rita negli ultimi mesi. In seguito agli storni di bilancio effettuati lo scorso novembre su alcuni capitoli di spesa della Circoscrizione 2, è stato infatti possibile realizzare un numero di interventi pari a 23 mila euro di manutenzione ordinaria.

"Un'operazione molto importante, di cui il territorio aveva bisogno", commenta il vicepresidente della Due Alessandro Nucera. Comprese nella spesa anche la rimozione di piante spontanee e la potatura delle siepi.

Le aree verdi interessate, tra Mirafiori Nord e Santa Rita, vanno da via Sanremo a via Nitti, dalla Cascina Giajone a corso Allamano, passando per via Tintoretto, via Boston e piazza Basilicata. A Mirafiori Sud, invece, sono stati coinvolti i giardini di via Farinelli e Morandi, Faccioli, Fleming, Buriasco, Pramollo, Verga, Imperia e Isler.

Fino a marzo 2020 sono in programma altri interventi: la potatura di siepi in corso Agnelli, nel tratto compreso tra corso Cosenza e corso Sebastopoli, e il taglio dell'erba nel giardino di via Somalia.