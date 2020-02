Coronavirus, mascherine a 5.000 euro e non sicure: venti denunce in tutta Italia

È in corso da questa mattina una vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino, coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo piemontese. I Finanzieri del capoluogo stanno eseguendo decine di perquisizioni e sequestri in tutta Italia nei confronti di una ventina di persone che, approfittando della situazione critica venutasi a creare in questi giorni per il Coronavirus, vendevano mascherine a 5.000 euro.

Protezioni tra l'altro non sicure, insieme ad altre che venivano cedute a prezzi esorbitanti.