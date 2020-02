Dal Kenya all'Italia per farsi curare: torinese arrestato dopo vent'anni

Per vent'anni ha vissuto in Kenya, lontano dall'Italia e da una condanna a 18 anni e 8 mesi per truffa, bancarotta fraudolenta e altri reati fiscali.

La latitanza di Emanuele Borrelli, torinese di 51 anni, è terminata quando ha deciso di tornare a casa per risolvere alcuni problemi di salute. L'uomo si è recato al consolato italiano in Kenya e ha chiesto e ottenuto il rinnovo del passaporto, ma le sue generalità sono giunte sui database delle forze dell'ordine, che lo hanno atteso all'aeroporto di Malpensa.

Una volta atterrato l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.