La squadra mobile di Torino ha arrestato a Roma Riccardo Cascone, scrittore di 59 anni, condannato in via definitiva a 5 anni e 8 mesi perchè coinvolto in un sistema di truffe basato su finte compravendite immobiliari.

Durante l'ultima edizione del Salone del Libro di Torino, il 59enne aveva presentato il suo volume "I tre volti di Cuba", libro che aveva deciso di promuovere anche a Roma, dove è stato intercettato e arrestato dalla polizia.