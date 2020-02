Coronavirus, Torino e il Piemonte si appellano a Roma per salvare commercio, cultura e turismo

"Il Piemonte non può essere dimenticato, chiediamo che le misure attivate a tutte le regioni del Nord Italia siano attivate contemporaneamente anche in Piemonte". A poche ore dalla riunione che le parti economiche hanno avuto in prefettura a Torino, è una lettera aperta ai parlamentari piemontesi a rilanciare il tema dei provvedimenti a sostegno delle attività produttive colpite dal "caos" del Coronavirus.

A prendere carta e penna è stata Ascom Torino, in particolare dalla presidente Maria Luisa Coppa. "Il Piemonte non può essere dimenticato - scrive - chiediamo che il differimento delle scadenze fiscali e contributive, la moratoria dei mutui, la velocizzazione dei crediti fiscali e dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione, l'attivazione di ammortizzatori sociali immediati e snelli e la previsione di indennizzi per i lavoratori autonomi e le altre misure economiche siano attivate anche da noi, indipendentemente dal 'colore' della zona".

Inoltre, ai Parlamentari il mondo del commercio chiede anche un impegno per tutelare il turismo di Torino e del Piemonte, insieme al made in Italy.