Coronavirus, Uncem:"Necessario ridurre provvedimenti di prevenzione, necessario ritorno alla normalità"

"Uncem, con i Sindaci dei Comuni montani, ringrazia quanto fatto nell'ultima settimana dalla Protezione Civile, dalle Prefetture, dai vertici della Regione, per contenere i rischi di contagio da Covid-19. Ma ora, insieme con il Presidente Cirio, auspichiamo tutti il ritorno alla normalità, d'intesa con il Commissario Borrelli che sta facendo un lavoro preziosissimo di coordinamento nazionale". E' questo l'appello dei Presidenti Uncem nazionale e regionale, Marco Bussone e Lido Riba, alla vigilia della riunione prevista questo pomeriggio tra il governatore Alberto Cirio, i Presidenti delle Province, i sindaci dei comuni capoluogo e tutti i Prefetti del territorio sull'emergenza Coronavirus.

"Siamo certi - prosegue Uncem- potranno essere ridotti i provvedimenti che stanno mettendo in ginocchio l'economia, nelle aree urbane come nei territori. Massima attenzione alla salute pubblica, certamente, ma anche interventi per evitare crisi economiche e contrazione delle attività e dei flussi, che stanno riguardando anche i territori montani dove, ad esempio, turismo e sport invernali sono in crisi".

"Servono interventi di sostegno alle imprese che siamo pronti a condividere come Uncem nei tavoli regionali e nazionali. Il buonsenso avuto finora possa tradursi in ulteriore impegno per restituire alle comunità pieno senso di libertà che si alimenta con cultura, musei e scuole aperte, flussi economici, turistici, commerciali che rendono più coeso e competitivo il Piemonte. Anche così vinciamo il coronavirus e la paura" concludono Bussone e Riba.