Blocco prezzi mascherine, Montaruli (FdI):"Ora Governo emetta subito provvedimento"

"Grazie a Fratelli d’Italia il Governo dovrà imporre il divieto di aumento dei prezzi sui prodotti igienizzanti e mascherine", a dichiararlo è la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, dopo l'approvazione alla Camera, ieri, dell'ordine del giorno di cui era prima firmataria.

"Conte emetta il provvedimento in pochi giorni - prosegue Montaruli -. La speculazione su questi beni di prima necessità sta aumentando di giorno in giorno fino a sfociare a episodi di vero e proprio sciacallaggio. Per questo, oltre alla sanzione amministrativa per chi violerà il divieto, chiediamo un inasprimento della pena quando la condotta integra il reato. D’altra parte i furti negli ospedali nelle varie regioni, e le cifre ormai stellari per questi beni, hanno spinto le procure ad iniziare a indagare. Non possiamo permettere che nel frattempo i più deboli vengano messi in ginocchio, non solo dalla possibile malattia, ma dalla cattiveria di gente senza scrupoli”.