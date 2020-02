Aurora, Lungo Dora Firenze sospesa tra bivacchi, rifiuti e vandalismo

Via vai continuo da marciapiede a fiume, assembramenti di persone in molte ore del giorno e della notte, relativi schiamazzi, sporadici litigi, abbandono di rifiuti e bottiglie di vetro vuote, panchine rotte e transenne divelte: è questa la situazione in cui si presenta Lungo Dora Firenze, tra Via Bologna e Corso Giulio Cesare, dopo i controlli eseguiti nelle scorse settimane dalle forze dell'ordine proprio sull'altra sponda del fiume.

A confermare le criticità, annunciando interventi tempestivi, è il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Abbiamo già richiesto - dichiara – l'intervento delle forze dell'ordine, come fatto in precedenza con Lungo Dora Savona e ponte Carpanini; nelle prossime settimane dovrebbe muoversi qualcosa. Il problema esiste ma, purtroppo, è di difficile risoluzione: in questo modo è solamente possibile spostarlo”.