Borgo Dora, i servizi igienici di Canale Molassi abbandonati a loro stessi

Rifiuti, chiusi in sacchi e non, ammassati alla rinfusa, condizioni sanitarie ai minimi termini, incuria ed abbandono: queste le condizioni in cui si presentano, da un po' di tempo, i servizi igienici situati in Canale Molassi dove un tempo si svolgeva il Mercato del Libero Scambio e di fronte all'ex ufficio dell'associazione Vivi Balon.

A richiamare l'attenzione sulla situazione è la capo-gruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, prima firmataria di un'interpellanza alla Sindaca approvata durante il Consiglio di lunedì: “La situazione – dichiara – è inaccettabile: non è degno di un paese civile avere dei servizi igienici ridotti così; capisco l'inciviltà ma lasciarle in queste condizioni mi sembra troppo, piuttosto sarebbe meglio chiuderli definitivamente”.

Nel documento viene richiesto, oltre agli effettivi orari di apertura e alle competenze riguardo controllo e pulizia, se è intenzione della città mettere in atto azioni per migliorare la situazione e se è in programma una manutenzione straordinaria. Sulla stessa lunghezza d'onda è anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Il problema – commenta – è oggettivo, faremo in modo di rimetterli in sesto nel più breve tempo possibile”.

Nel frattempo la situazione è migliorata, e nella serata di martedì i wc sono stati ripuliti.