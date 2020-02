Coronavirus: in Piemonte i contagiati salgono a 40 (VIDEO)

Domani, sabato 29 febbraio, il Premier Conte firmerà un decreto contenente le misure che le Regioni dovranno adottare per fronteggiare l'emergenza. "Servono linee guida chiare per fronteggiare il virus - commenta il presidente del Piemonte Alberto Cirio - la sensazione è che si vada verso soluzioni differenziate per Lombardia e Veneto e per le altre regioni coinvolte. Dipendiamo da una decisione che verrà assunta a livello nazionale, è vero che questa è una crisi che supera i confini regionali, ma la gente deve riuscire a organizzare la propria vita, sapere, ad esempio, se le scuole riapriranno".