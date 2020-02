Emergenza Coronavirus: posticipato al 20 aprile il processo a Matteo Salvini

Matteo Salvini non sarà a Torino il 2 marzo per partecipare al processo che lo vede imputato per vilipendio all'ordine giudiziario.

L'udienza è stata spostata a lunedí 20 aprile a causa dell'emergenza Coronavirus.

Nei giorni scorsi il procuratore generale Francesco Enrico Saluzzo e il presidente della Corte d’Appello Edoardo Barelli Innocenti hanno, infatti, firmato un provvedimento che rinvia "di almeno due mesi" le udienze che prevedono la partecipazione di persone provenienti da Lombardia e Veneto.