Oscar Green 2020 “Innovatori di Natura”, aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla XIV edizione del concorso Oscar Green 2020, promosso da Coldiretti, che premia le idee innovative dei giovani agricoltori. Il delegato provinciale Giovani Impresa Torino, Giovanni Benedicenti, informa: "Il titolo scelto per questa edizione è 'Innovatori di Natura', una sfida importante che questo anno si prefigge come obiettivo quello di premiare i progetti di giovani che, coniugando tradizione e innovazione, collaborano alla realizzazione di un modello agricolo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Un occhio di riguardo sarà riservato ai progetti che avranno come obiettivo la tutela e l'arricchimento del territorio".

Queste le categorie alle quali è possibile iscriversi:

– Impresa 5.Terra Tecnologia, innovazione, comunicazione. Impresa 5.Terra premia i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che creano una cultura d’impresa esemplare, riuscendo a incanalare creatività, originalità e grande abilità progettuale per lo sviluppo e la crescita dell’agricoltura italiana coniugando tradizione e innovazione attraverso, tra l’altro, l’applicazione di nuove tecnologie.

– Campagna Amica Valorizzerà i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza alimentare, qualità e tutela ambientale.

– Sostenibilità ‘Sostenibilità ambientale’ è la parola d’ordine di quei progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, risparmiando energia e materiali attraverso processi che tutelano l’ambiente.

– Fare Rete Prende in esame quei modelli d’imprese, cooperative, consorzi agrari, società agricole e start up, capaci di creare reti sinergiche in grado di massimizzare i vantaggi delle aziende agroalimentari e del consumatore finale.

– Noi per il sociale Promuove quei progetti volti a rispondere a bisogni della persona e della collettività, grazie alla capacità di trasformare idee innovative in servizi e prodotti destinati a soddisfare esigenze generali e al tempo stesso creare valore economico e sociale.

– Creatività Centra l’attenzione sull’originalità d’idea, di prodotto e di metodo.

“L’iscrizione è aperta a chi ha massimo 40 anni, opera sul territorio e che, all’interno del proprio percorso imprenditoriale, abbia sviluppato un’idea innovativa”, spiega Roberto Grassi, segretario Coldiretti giovani Impresa Torino. “Attendiamo le candidature. Le iscrizioni chiudono il 15 aprile 2020”.