Piero Gillardi: "Il Carnevale di Ivrea ha superato quello di Viareggio"

"I cittadini eporediesi - scrive - hanno accolto con spirito collaborativo le disposizioni in tema di sicurezza e hanno accettato qualche piccolo disagio nell’interesse comune di mantenere una festa complessa che continua a rinnovarsi pur nel solco della tradizione. Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che, con grande generosità e ospitalità, anche quest’anno hanno messo a disposizione attività commerciali, case e balconi per gli imbandieramenti, le protezioni, le Alzate degli Abbà, le postazioni per assistere alla Battaglia. Un grazie a tutte le Forze dell’Ordine e agli operatori di Croce Rossa, Ivrea Soccorso e 118 dislocati in vari punti della città, pronti a intervenire all’istante. Un ringraziamento alle Componenti. Ciascuna a suo modo e con le proprie peculiarità lavora da sempre affinché la festa si possa ripetere ogni anno".

“È stata un’edizione che ha visto un epilogo difficile e anomalo ma la partecipazione e lo spirito del Carnevale sono stati come sempre straordinari - ha dichiarato il presidente Piero Gillardi -. È in momenti come questi che si coglie ancor di più l’amore della città per il Carnevale e siamo certi che questo darà una carica eccezionale per la prossima edizione. Ringrazio tutti per l’impegno e la passione dimostrata. Ringrazio i Personaggi, le Componenti, le Forze dell’Ordine e tutti i volontari. Un pensiero a chiunque abbia dato il proprio contributo. Ringrazio infine i membri del CDA Roberto Panetti, Marina Zannini, Marco Boni e Paolo Cafasso per il loro insostituibile apporto. Abbiamo lavorato molto anche dal punto di vista social e mediatico per portare il Carnevale all’attenzione di un pubblico sempre più ampio che superi i confini del territorio - dove trova sempre una partecipazione e un interesse altissimi – e andare sempre un passo avanti. Dati e numeri ci confortano in tal senso. Il Carnevale di Ivrea ha superato quello di Viareggio posizionandosi al secondo posto dietro Venezia per la copertura mediatica. Un risultato di cui siamo molto fieri. Ci metteremo presto di nuovo al lavoro per la prossima edizione con uno slancio ancora maggiore”.