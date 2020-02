Coronavirus in Piemonte, Grimaldi (LUV): "Un passo alla volta fuori dall’emergenza"

Dopo l’incontro dei Capigruppo e del Presidente Cirio presso l’Unità di Crisi, continua il dibattito sulla prosecuzione delle misure di sicurezza in Piemonte, sulle quali il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, precisa: “Innanzitutto ricordiamoci che, per quanto possiamo contribuire al dibattito pubblico, saranno sempre le direttive scientificamente fondate dell’Istituto Superiore della Sanità e del Sistema Sanitario nazionale a indirizzarci e a consentirci di dare un contributo a tutta l’Europa".

"Detto ciò, chiudere le scuole in questi giorni ha avuto lo scopo di non trovarsi in ritardo e in affanno davanti a una possibile epidemia. Il tema – prosegue Grimaldi – non è se il Covid-19 sia o meno poco più che un’influenza, ma una semplice questione matematica: l'influenza tradizionale ha colpito 5,6 milioni di italiani; se ci trovassimo di fronte non a 650, ma a 400mila contagiati di Covid-19, ossia meno di un decimo di quelli dell'influenza tradizionale, avremmo una richiesta di posti letti in rianimazione esorbitante! Significa che, se non avessimo arginato subito la diffusione del virus, avremmo stressato in maniera insostenibile il Sistema Sanitario, creando enormi disagi a chi è più vulnerabile o aspetta un intervento già programmato”.

“Deve quindi restare ancora tutto chiuso?” – si chiede infine Grimaldi – “Le modalità della propagazione del virus sono state diverse all’interno del Nord Italia e di questo bisogna tenere conto quando si decidono le mosse successive. Se domenica scorsa si temeva una rapida epidemia, oggi i numeri ci dicono che in Piemonte la situazione è nella normalità; non esiste nessun focolaio riconosciuto e dei due casi rilevati si conosce la storia. Ma questa normalità è stata garantita, non dimentichiamolo, dalla tempestività delle misure di sicurezza messe in atto".

"Che fare ora? Attendiamo le ultime indicazioni che perverranno dal livello nazionale a cui dobbiamo sempre fare riferimento ma, se le cose non cambieranno, in tutto il Piemonte si può probabilmente ricominciare una riapertura delle attività, specie in quelle Province in cui c’è minor interscambio con la Lombardia; nelle altre si può ipotizzare un percorso leggermente più lungo”.

“Per una grande festa in città” – conclude Grimaldi – “ci sarà tempo. Cominciamo a riaprire i luoghi della cultura”.