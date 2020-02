Il Coronavirus svuota gli alberghi di Torino: in una settimana persi fino a 2 milioni di euro

Saranno numeri che non entreranno mai nel conteggio "ufficiale" dei contagi e delle vittime del Coronavirus, ma che rischiano di pesare comunque molto, sul territorio torinese e piemontese. Sono le perdite del settore alberghiero, che così come altri comparti (o forse di più, visto l'aspetto "psicologico" del momento) sta soffrendo in questi giorni. Secondo i calcoli di Federalberghi Torino, in questi pochi giorni il calo del fatturato è stato di quasi 2 milioni di euro, pari a qualcosa come il 30% del giro d'affari, con circa 25-30mila presenze andate letteralmente in fumo. La percentuale di cancellazione delle prenotazioni si attesta tra il 50 e il 60% - con punte vicine al 90% in alcune strutture – e le disdette si susseguono ormai giorno dopo giorno, con proiezioni anche sul lungo periodo, tenendo conto dello stop alle gite e la chiusura dei musei.

L’Associazione ringrazia il Comune di Torino e la Regione Piemonte per l’attenzione dimostrata ma chiede di mettere in campo misure urgenti di sostegno alle imprese alberghiere che vanno dallo stanziamento di fondi per la compensazione delle perdite economiche alla sospensione dell’applicazione della tassa di soggiorno e del pagamento delle imposte locali come Imu, Tari e Cosap.