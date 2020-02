Anas, programmati interventi di manutenzione lungo la statale 24 del Monginevro e il raccordo Torino-Caselle

Lunedì 2 marzo inizieranno i lavori di risanamento del ponte ‘Comba Scura’, al km 63,900 della statale 24 “del Monginevro”, nel comune di Chiomonte (TO).

Per consentire l’esecuzione dei lavori, che consistono nella sistemazione dell’impalcato, nel ripristino della pavimentazione e nel rifacimento dei cordoli con sostituzione delle barriere laterali, sarà attivo il senso unico alternato. La limitazione sarà in vigore fino all’ultimazione degli interventi, prevista entro il 29 maggio.

Prosegue inoltre la manutenzione del verde lungo il raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”. Da lunedì sarà attivo il restringimento della carreggiata in direzione Torino, in tratti saltuari tra lo svincolo 1 – Tangenziale (km 3) e l’uscita per Madonna di Campagna (km 0,500). La limitazione, che interesserà anche il ramo in uscita dello svincolo 1 per il traffico proveniente da Torino, sarà in vigore dalle 9:00 alle 16:00 fino al 14 marzo, esclusi i giorni festivi.