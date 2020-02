Il Notorius chiuso per 30 giorni: titolare denunciato per le mancate norme di sicurezza

Sospesa per 30 giorni la licenza ai gestori della discoteca Notorius, in via Stradella 10/D. Sabato scorso, durante un controllo, i poliziotti hanno appurato che il palco era colmo di persone che ballavano e bevevano sebbene fosse interdetto al pubblico. Considerato il pericolo, i poliziotti sono saliti sul palco per eliminare il rischio. Qui, però, sono stati aggrediti da alcune persone, molte in stato di ebbrezza, che li hanno costretti ad abbandonare il palco. Un gruppo di cittadini stranieri ha inveito contro gli agenti, spintonandoli e lanciando loro addosso bicchieri pieni di bevande.

Il titolare del locale è stato denunciato per non aver predisposto un sistema di controllo in tempo reale delle persone presenti nel locale. Lo stesso è stato sanzionato per le inosservanze relative alle prescrizioni sulla sicurezza antincendio.

Già lo scorso 20 gennaio le forze dell’ordine erano intervenute nella discoteca per la segnalazione di un litigio tra due avventori, degenerato in uno scontro fisico tra le parti a seguito del quale entrambe avevano fatto ricorso alle cure mediche.

Al locale, inoltre, era già stata sospesa la licenza nell’ottobre del 2018.