La Circoscrizione 4 chiede più controlli sui cestini portarifiuti

“Più controlli sui cestini portarifiuti”: a chiederlo è la Circoscrizione 4, che durante il Consiglio a porte chiuse di lunedì ha parzialmente approvato una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle: “L'idea - spiega il capo-gruppo Federico Varacalli – era quella di portare avanti le proposte del presidente Cerrato attraverso un atto unico”.

Ad essere accolte, in particolare, sono le maggiori richieste di intervento da parte delle autorità competenti sulle varie inadempienze: “I contenitori – si legge nell'interpellanza – spesso sono usati in modo improprio dai cittadini che depositano rifiuti domestici occupando completamente lo spazio o il suolo pubblico, visto l'abbandono in strada (…) pochissimi commercianti e rivenditori posizionano cestini atti alla raccolta di rifiuti e di pile esauste”. Respinte, invece, le proposte di posizionare su tutti i cestini le coperture anti-corvo, di avviare una campagna di sensibilizzazione e di applicare adesivi informativi: “Sono tutte cose che stiamo già facendo” dichiara Cerrato.

A chiedere maggiori interventi è anche il comitato Parella Sud-Ovest: “I cestini - commenta il presidente Lorenzo Paparo – su strada dovrebbero contenere solo rifiuti minuti e prodotti occasionalmente in aree pubbliche, non i sacchi domestici. Chi provvede alla raccolta dovrebbe, inoltre, segnalare le aree che necessitano di più contenitori, come quella nei pressi dell'ufficio postale di Via Carrera”.