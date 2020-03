Meteo: montagne completamente imbiancate, a Torino è tornata la pioggia [VIDEO]

Dopo l'anticipazione della settimana scorsa, oggi la neve fa sul serio in Alta Valle di Susa: da Oulx a Sauze, fino a Bardonecchia (in foto e nel video qui sotto), i paesi si sono svegliati sopra un tappeto bianco. Copiose e abbondanti le nevicate anche a Sestriere, Pragelato e in Val Chisone. Fiocchi anche a bassa quota.

A Torino è tornata la pioggia dopo praticamente tre mesi. Cielo coperto ovunque, con piogge in pianura. Le previsioni indicano un miglioramento a partire da ovest dal tardo pomeriggio, anche se permarranno deboli precipitazioni fino a domani sui confini alpini nordoccidentali. Temperature massime in forte calo, con valori non oltre 4/5 °C. Venti deboli/moderati da nord, forti raffiche di Foehn in serata sulle Alpi.

Martedì 3 e mercoledì 4 marzo, il cielo sarà in prevalenza sereno con nubi di passaggio ma senza precipitazioni. Temperature minime in diminuzione con valori compresi generalmente tra 0 e 4 °C. Possibili gelate notturne nelle valli e aree di pianura dove il cielo sarà sereno e senza vento. Massime in aumento fino 12/13 °C. Venti generalmente deboli di direzione variabile. Qualche raffica di Foehn sulle Alpi solo domani in mattinata.

Da giovedì 5 marzo, nuova fase di maltempo molto simile all'attuale con piogge e nevicate in montagna diffuse un po’ ovunque per l’intera giornata di giovedì. Da venerdì graduale miglioramento che dovrebbe estendersi anche al weekend, ma le temperature rimarranno stazionarie o localmente in leggero calo nelle massime.

Info: www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino