Coronavirus, Cia Piemonte: "Incontro utile in Regione, pronti al rilancio"

«Un incontro proficuo, che ha messo in evidenza la volontà di tutti di fare squadra con il solo e unico scopo di rilanciare l’economia del Piemonte». Così Gabriele Carenini, presidente regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte, al termine dell’incontro indetto oggi dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con i rappresentanti delle associazioni di categoria sull'emergenza coronavirus.

«Cia Agricoltori italiani del Piemonte, al pari di tutte le altre parti economiche, si rende disponibile a lavorare senza sosta per far fronte alla crisi generata dalla diffusione del virus. Non possiamo negare che il momento sia delicato - osserva Carenini - ma ci adopereremo per una rapida ripartenza, anche chiedendo, se necessario, misure straordinarie di intervento».