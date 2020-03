Il mondo di Boost visto da Marzio Carrara

“Boost” che dall'inglese significa “incremento, accelerazione, spinta” è anche il nome che Marzio Carrara, imprenditore bergamasco, ha voluto dare alla sua azienda produttrice di agende e taccuini. Stiamo parlando di un brand che è diventato leader a livello mondiale nel giro di pochi anni, grazie alle capacità imprenditoriali di un uomo che è stato in grado di attuare le migliori pratiche e strategie per costruire, far crescere e ridimensionare il suo business nell'ambito del settore grafico.

Venti anni fa, dopo aver preso il timone dell'azienda familiare Cpz, ceduto dal padre Carlo, Marzio, nel corso degli anni non si è limitato a far crescere gli utili di questa piccola impresa a conduzione familiare ma ha addirittura scommesso sul settore grafico alimentandolo con una linfa di acquisizioni in serie e investimenti tecnologici, confluiti nella fusione di più aziende, con il supporto di soci minoritari. Oggi Boost Spa e il più grande produttore al mondo di agende, calendari e non solo.

Il processo produttivo dell'azienda bergamasa, ha raggiunto nell'ambito della qualità manifatturiera, livelli elevati e in questi ultimi anni ha acquisito un'identità sofisticata che si traduce in un continuo scambio di tecnologie digitali sempre più interfacciabile fra loro. Marzio Carrara ci ha spiegato l'importanza dell'unicità produttiva, che consente di distinguersi dai competitors del settore: “ogni prodotto ha una propria identità ed è personalizzabile per ogni cliente. Solo attuando una sincronizzazione nelle varie fasi produttive che preveda un'accurata scelta dei supporti e dei formati, dei colori, delle lavorazioni speciali, del tipo di legatura, di un’elevata automazione e di valide professionalità presenti in azienda, si potrà svolgere una missione quotidiana che porterà a un successo assicurato, sempre nel rispetto dell'ambiente”.

Marzio Carrara nell'attuare alcune acquisizioni ha dimostrato di avere un coraggio imprenditoriale unico ma anche un'intuizione senza pari e una perseveranza nel suo modo di essere. Grazie alle sue capacità imprenditoriali ha trasformato nel corso di pochi anni l'attività di una piccola realtà locale in una delle aziende più quotate del settore grafico con una produzione di oltre 70.000.000 di pezzi l’anno. Un lavoro intenso, che ha portato all’attuale Boost SpA, che vanta circa 2000 dipendenti suddivisi tra le sedi produttive italiane e le filiali estere.

Boost infatti è presente anche in oltre 30 paesi nel mondo e si contraddistingue per il suo “Italian Mood”, claim dell'azienda, che fa del “Made in Italy” il suo fiore all'occhiello. Ma non è tutto! Boost è nato dall'unione di due grandi industrie italiane leader nella produzione di agende, notebook e diari; Lediberg e Johnson, i cui prodotti si sono sempre distinti per alta qualità, creatività italiana e altissimi volumi produttivi per prodotti personalizzati. Boost è anche tecnologia all'avanguardia eco-sostenibile ed un programma aziendale con un occhio di riguardo all'ambiente.