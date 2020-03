Coronavirus: in attesa della riapertura delle scuole torinesi, al via stamattina la sanificazione

Le scuole piemontesi e torinesi potrebbero rimanere chiuse anche oltre mercoledì. Secondo voci il rientro in classe dei bambini potrebbe slittare a lunedì 9 marzo, così come la vicina Lombardia. In attesa della decisione ufficiale, che il Presidente Alberto Cirio ha comunicato di voler dare stasera, è in corso la sanificazione degli istituti scolastici.

Questa mattina nei nidi e asili comunali di Torino ha preso il via la pulizia ed igienizzazione degli ambienti ed arredi, con in servizio tutto il personale ausiliario e amministrativo. Operativi anche i docenti, che possono svolgere attività di programmazione e formazione, a condizione che non interferiscano le operazioni di sanificazione.

Martedì tutto il personale sarà a scuola “per condividere i comportamenti da tenere e le disposizioni da comunicare, anche alle famiglie, a tutela della salute e per preparare il rientro delle bambine e bambini dopo l’interruzione”.

Intanto l'ultimo aggiornamento, consegnato al bollettino delle 10 del mattino di oggi sul Coronavirus, segnala 51 casi positivi in regione, di cui 12 ricoverati in ospedale e 2 in terapia intensiva, oltre a 37 in isolamento fiduciario domiciliare