Juve-Milan, ancora bufera. Il virologo Burioni attacca: "Con l'emergenza coronavirus folle giocare a porte aperte"

L'infinita querelle relativa a Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma domani sera all'Allianz Stadium, si arricchisce di un nuovo protagonista.

In questo caso non si tratta di un giocatore o di un dirigente di una delle due società calcistiche, ma del noto virologo Roberto Burioni, che attraverso Twitter ha duramente criticato la scelta della Lega Calcio di disputare la gara con i tifosi presenti sugli spalti: "Giocare Juventus-Milan a porte aperte è pura follia", ha detto senza mezzi termini. "Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia".

"Lo Stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini'', ha rincarato la dose Burioni. Un intervento che si aggiunga alla infinita polemica sulla disputa o meno della gara, se a porte aperte o chiuse, che aveva caratterizzato i giorni scorsi. Fino alla scelta di farla disputare, con il pubblico presente sugli spalti, ma con le limitazioni per i tifosi residenti in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e nelle province di Pesaro Urbino e Savona, che non potranno essere presenti allo Stadium.

Intanto, per quanto riguarda la Juve, è a forte rischio la presenza domani sera di Cristiano Ronaldo, volato in Portogallo al capezzale della madre, Dolores Aveiro, 65 anni, che ha subito un ictus ed è ora ricoverata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, a Madeira. Le condizioni della donna sono stabili, am in casi del genere l'evoluzione deve essere monitorata per almeno 12 ore.

Secondo il quotidiano A Bola, sarebbe a rischio la sua presenza in vista della sfida di domani di Coppa Italia.