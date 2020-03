Ruba 7 paia di pantaloni, 25enne marocchino fermato dalla Polizia

Un cittadino marocchino di 25 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per rapina.

Domenica pomeriggio, lo straniero è entrato in un negozio di abbigliamento di via Nizza e dopo essersi impossessato di alcuni capi si è dato alla fuga in via Corrado Corradino, non prima di aver spintonato una dipendente del negozio per darsi alla fuga.

Dopo l’allarme, ricevute le descrizioni dell’uomo in fuga, gli agenti della Squadra Volante si sono messi alla sua ricerca, rintracciandolo in piazza Filzi.

Quando è stato fermato il venticinquenne aveva con sé 7 paia di pantaloni rubati nel negozio di via Nizza che sono stati poi riconsegnati al negozio di abbigliamento.