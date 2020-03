Stranieri nei musei di Torino: "Paura del Coronavirus? No, aspettavamo la riapertura"

"Arriviamo dal Brasile, siamo atterrati oggi. Coronavirus? Non abbiamo timori, stiamo attenti, prendiamo le nostre precauzioni. Sicuramente vogliamo visitare un po' di musei, questa settimana". Così Bruno De Castro, ventiquattrenne di Maringa, ospitato a Torino da un'amica conosciuta in Erasmus, e capitato per la prima volta nel capoluogo piemontese nel pieno dell'emergenza sanitaria in atto. Anche lui, con i familiari, ha approfittato ripartenza della cultura dopo lo stop, a cominciare dal Museo Egizio, che ieri ha prolungato l'orario di apertura fino alle 18.30. E che, fino al 15 marzo, manterrà in vigore le tariffe speciali #laCulturaCura: biglietto unico a 10 euro e ridotto a 4 per gli studenti universitari e dai 15 ai 18 anni.

Nessuna preoccupazione anche da parte di tre amici di Mallorca, anche loro studenti Erasmus: "Non ce ne frega nulla - scherza Jonas Sastre, vent'anni -. Sappiamo che nelle farmacie le mascherine sono andate a ruba e non bastano per tutti. Lasciamole a chi ne ha davvero bisogno. Siamo solo contenti che i musei e i cinema abbiano riaperto".

Diverse anche le famiglie che, con la sospensione delle scuole, hanno subito approfittato della ripartenza museale per portare i figli in visita. "Io ho dovuto prendermi la maternità facoltativa, a lavoro - racconta Gabriella Spurgo, tenendo per mano il suo Nicolas, di cinque anni -. Speriamo che non ci siano ulteriori prolungamenti".

Le scontistiche proposte dal Museo Egizio hanno attirato soprattutto un vasto pubblico giovanile. "Certo, data l'emergenza, era forse necessario tenere chiusi certi luoghi per una settimana - commenta Giulia Rossi, studentessa di Scienze Internazionali -, ma si è creato un allarmismo eccessivo, credo". "Con la chiusura delle università da un giorno all'altro, per molti è stato difficile organizzare eventuali viaggi per tornare a casa, dalle nostre famiglie - aggiunge Claudia Enas, 24 anni, sarda -. Ma io sono molto tranquilla". "La preoccupazione, piuttosto, è per i nostri parenti anziani, più esposti perché debilitati. Io arrivo proprio da uno dei focolai - precisa Michele Giusinaro, 25 anni, dalla provincia di Padova -. All'Egizio ci ero già venuto - aggiunge -, ma è sempre bello tornarci. Specie se con queste tariffe così agevolate".

La girandola culturale, insomma, non si è piegata alla restrizioni imposte dal Ministero, e sembra essere ripartita a pieno regime. Accogliendo a viso aperto i turisti in transito.

Come Aexej e Anastasia, coppia moscovita ieri scesa a Torino dopo un weekend a sciare in montagna, senza temere contagio alcuno e attratta dai maggiori luoghi d'interesse del capoluogo. O Matteo e Sara, giovani fidanzati di 29 e 25 anni, in vacanza a Torino dalla Sardegna per pochi giorni: "Siamo arrivati giovedì ed era tutto chiuso. Approfittiamo di queste ultime ore per visitare il più possibile", spiegano, girando tra le sale di Palazzo Reale. Qui l’affluenza, per tutta la giornata di ieri, è stata regolata seguendo le indicazioni delle autorità nazionali per evitare "un'eccessiva compresenza di visitatori nella sale". Da oggi, martedì 3 marzo, apriranno anche le altre collezioni, nella Galleria Sabauda e nel Museo di Antichità.